В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в Африке

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Африке.

Как указывает региональное отделение организации на своей странице в Twitter, всего в Африке выявлено более 33 тыс. случаев заражения.

«Более 33 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано на Африканском континенте, сообщается о более чем 10 тыс. случаев выздоровлений и свыше 1,4 тыс. смертей», — говорится.

Over 33,000 #COVID19 cases reported on the African continent - with over 10,000 associated recoveries & 1,400 deaths recorded. View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/0mGpSGqVhF — WHO African Region (@WHOAFRO) April 28, 2020

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в ЮАР (4793), Египте (4782) и Марокко (4115).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.