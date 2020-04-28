В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в Африке

Короткая ссылка
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как складывается ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Африке.
В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в Африке
  • Reuters

Как указывает региональное отделение организации на своей странице в Twitter, всего в Африке выявлено более 33 тыс. случаев заражения.

«Более 33 тыс. случаев COVID-19 зафиксировано на Африканском континенте, сообщается о более чем 10 тыс. случаев выздоровлений и свыше 1,4 тыс. смертей», — говорится.

Больше всего случаев заражения коронавирусом выявлено в ЮАР (4793), Египте (4782) и Марокко (4115).

Ранее глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить