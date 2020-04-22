ВОЗ: многие страны всё ещё на начальной стадии эпидемии коронавируса

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе вызывает беспокойство, многие страны до сих пор находятся на начальной стадии эпидемии, заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, в регионах мира наблюдается разный масштаб распространения коронавируса.

«Мы видим различные тренды в различных регионах. Большинство вспышек в Западной Европе стабилизировались или идут на спад. И хотя цифры малы, мы видим вызывающие беспокойство тренды в Африке, Центральной и Южной Америке, а также в Восточной Европе», — заявил глава ВОЗ в ходе брифинга.

Он отметил, что часть стран только столкнулась с вирусом, в то время как в других государствах уже зафиксированы повторные случаи заражения.

«Многие страны до сих пор на начальной стадии эпидемии, и некоторые, столкнувшиеся с вирусом ранее, видят возобновление случаев. Не совершайте ошибку, нам предстоит долгий путь», — предупредил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что «этот вирус будет с нами долгое время» и существует риск повторной вспышки инфекции, так как большинство населения мира по-прежнему уязвимо.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович оценила ситуацию с распространением коронавируса в России.

По её словам, эпидемия в России ещё находится в фазе роста, хотя темп роста медленно снижается.