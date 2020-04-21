В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России

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Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы» оценила ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России
  • Reuters

«Эпидемия ещё находится в фазе роста, к сожалению», — заявила Вуйнович.

При этом она отметила, что если брать во внимание темп роста, то «он снижается», но «медленно снижается».

По её словам, ситуация с распространением COVID-19 «зависит, конечно, от эффективности всех мер».

Она сообщила, что все меры, принятые российским правительством, «соответствуют глобальным рекомендациям»

«Но как возможно их применять — это зависит от локального контекста и поведения всех людей, всех участников. Это не только участники, которые принимают меры, но и все другие», — пояснила представитель ВОЗ.

Вуйнович также отметила, что показатель смертности в России «один из самых низких в мире, что касается пандемии COVID-вируса».

Ранее стало известно, что за сутки в России было зарегистрировано 5642 случая заражения коронавирусом, более 45% из них без симптомов. Общее число инфицированных достигло 52 763.

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