За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5642 случая коронавируса, более 45% из них без симптомов. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число инфицированных выросло до 52 763.

Ранее стало известно, что почти 140 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с коронавирусом в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что «распространение эпидемии, к сожалению, продолжается».

По его мнению, пик можно будет фиксировать, если несколько дней подряд количество новых заболевших станет держаться на определённом уровне, но существенной тенденции к росту не будет отмечаться.