За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
Общее число инфицированных выросло до 52 763.
Ранее стало известно, что почти 140 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил ситуацию с коронавирусом в России. В беседе с ФБА «Экономика сегодня» он отметил, что «распространение эпидемии, к сожалению, продолжается».
По его мнению, пик можно будет фиксировать, если несколько дней подряд количество новых заболевших станет держаться на определённом уровне, но существенной тенденции к росту не будет отмечаться.