Режим ЧС введён на военной базе США в Джибути из-за коронавируса
Об этом сообщает Military Times со ссылкой на сообщение Африканского командования США.
Уточняется, что на базе находится около 3 тыс. американских военнослужащих.
«Борьба с COVID-19 является высшим приоритетом для меня», — приводит издание заявление командующего объединёнными силами на Африканском Роге генерал-майора Майкла Турелло.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.