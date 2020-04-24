Режим ЧС введён на военной базе США в Джибути из-за коронавируса

Режим чрезвычайной ситуации объявлен на военной базе США в африканском государстве Джибути из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Military Times со ссылкой на сообщение Африканского командования США.

Уточняется, что на базе находится около 3 тыс. американских военнослужащих.

«Борьба с COVID-19 является высшим приоритетом для меня», — приводит издание заявление командующего объединёнными силами на Африканском Роге генерал-майора Майкла Турелло.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Африке вызывает беспокойство.