Более 4 млн итальянцев смогут вернуться на работу с 4 мая после снятия части ограничительных мер, введённых в Италии из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

«С завтрашнего дня (4 мая. — RT) более 4 млн итальянцев вернутся на работу, поедут на общественном транспорте, снова запустятся многие компании и фабрики», — написал он в своём Facebook.

Конте отметил, что риск возможного заражения увеличиться, однако ответственный подход всех жителей страны позволит избежать многочисленных случаев инфицирования.

«Это будет новая страница, которую мы должны будем написать все вместе, с доверием и ответственностью», — подчеркнул итальянский премьер.

По его словам, в Италии начинается «второй этап чрезвычайной ситуации — сосуществование с вирусом».

В конце апреля Конте объявил, что с 4 мая в Италии откроются парки и сады при сохранении запрета на собрание большими компаниями, а также будет возобновлено производство.