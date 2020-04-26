Премьер Италии анонсировал послабление карантина

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что правительство Италии вводит послабление карантина в стране, связанного с коронавирусной инфекцией COVID-19. По его словам, страна входит во вторую фазу борьбы с коронавирусом.

«С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества», — сообщил Конте.

Он также указал, что с 4 мая откроются парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами.

Кроме того, с 4 мая будут возможны тренировки профессиональных спортсменов и возобновлено производство.

Конте отметил, что магазины, музеи, рестораны, салоны красоты планируется открыть в стране 18 мая.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа.