Премьер Италии анонсировал послабление карантина
«С 4 мая сохранятся ограничения на передвижение без весомой причины, однако возможно воссоединение семей, но исключены праздники и торжества», — сообщил Конте.
Он также указал, что с 4 мая откроются парки и сады, где также будет запрещено собираться большими группами.
Кроме того, с 4 мая будут возможны тренировки профессиональных спортсменов и возобновлено производство.
Конте отметил, что магазины, музеи, рестораны, салоны красоты планируется открыть в стране 18 мая.
Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа.