В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая карантинные меры, введённые из-за коронавируса, будут ослаблены.
В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки
  • Reuters

«Мы работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая», — цитирует Конте Football Italia.

Отмечается, что также с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки. При этом предполагается, что в общих группах спортсмены начнут работать не ранее 18 мая.

Ожидается, что зрители на стадионы не вернутся до января 2021 года.

Футбольная Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа.

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