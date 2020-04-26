В Италии с 4 мая разрешат проводить индивидуальные тренировки

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что с 4 мая карантинные меры, введённые из-за коронавируса, будут ослаблены.

«Мы работаем над тем, чтобы большая часть бизнеса страны, от производства до строительства, была открыта с 4 мая», — цитирует Конте Football Italia.

Отмечается, что также с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки. При этом предполагается, что в общих группах спортсмены начнут работать не ранее 18 мая.

Ожидается, что зрители на стадионы не вернутся до января 2021 года.

Футбольная Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа.