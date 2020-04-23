СМИ: Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа

В Федерации футбола Италии определились с планом возобновления сезона.

Об этом сообщает Football Italia. По информации источника, федерация согласилась на перенос с 30 июня на 2 августа. Клубы серии А надеются возобновить тренировочный процесс с 4 мая, когда карантин в Италии будет ослаблен. Матчи чемпионата могут возобновиться 27—31 мая или в начале июня.

Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.

Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется футболистом «Брешиа» Тонали.