СМИ: Федерация футбола Италии согласилась перенести окончание сезона на 2 августа
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Об этом сообщает Football Italia. По информации источника, федерация согласилась на перенос с 30 июня на 2 августа. Клубы серии А надеются возобновить тренировочный процесс с 4 мая, когда карантин в Италии будет ослаблен. Матчи чемпионата могут возобновиться 27—31 мая или в начале июня.
Серия А была приостановлена после 26-го тура из-за мировой пандемии коронавируса.
Ранее сообщалось, что «Барселона» интересуется футболистом «Брешиа» Тонали.