Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступает за массовое производство всеми странами вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает канцелярия главы британского кабмина.

«Чтобы победить в этом сражении, нам необходимо работать сообща над созданием неуязвимого щита, защищающего наших людей, а этого возможно достичь лишь путём массового производства вакцины», — приводит заявление ТАСС.

Джонсон призывает мировое сообщество объединить усилия и делиться опытом учёных.

«Гонка за поиском вакцины для борьбы с этим вирусом — это не соревнование между странами, а самая неотложная общая задача нашей жизни», — считает британский премьер.

Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что появление вакцины от коронавируса возможно менее чем через год.