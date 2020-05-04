Джонсон призывает страны к массовой разработке вакцин от коронавируса
«Чтобы победить в этом сражении, нам необходимо работать сообща над созданием неуязвимого щита, защищающего наших людей, а этого возможно достичь лишь путём массового производства вакцины», — приводит заявление ТАСС.
Джонсон призывает мировое сообщество объединить усилия и делиться опытом учёных.
«Гонка за поиском вакцины для борьбы с этим вирусом — это не соревнование между странами, а самая неотложная общая задача нашей жизни», — считает британский премьер.
Ранее директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге заявил, что появление вакцины от коронавируса возможно менее чем через год.