Трамп рассчитывает на разработку вакцины от коронавируса в 2020 году
«Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года... Мы активно работаем над этим», — заявил лидер США.
По его словам, власти и отдельные ведомства «работают быстро, насколько это возможно», для утверждения необходимых разрешений на определённые лекарства.
В частности, над разработкой вакцины работает компания Johnson & Johnson.
Ранее Трамп заявил об испытаниях в США более 70 методик лечения коронавирусной инфекции COVID-19.
Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию с коронавирусом в Европе и США.