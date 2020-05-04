Трамп рассчитывает на разработку вакцины от коронавируса в 2020 году

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Американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News заявил, что США рассчитывают разработать вакцину против коронавирусной инфекции COVID-19 к концу 2020 года.

«Мы вполне уверены, что у нас будет вакцина от коронавируса к концу года... Мы активно работаем над этим», — заявил лидер США.

По его словам, власти и отдельные ведомства «работают быстро, насколько это возможно», для утверждения необходимых разрешений на определённые лекарства.

В частности, над разработкой вакцины работает компания Johnson & Johnson.

Ранее Трамп заявил об испытаниях в США более 70 методик лечения коронавирусной инфекции COVID-19.

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов в беседе с газетой «Известия» оценил ситуацию с коронавирусом в Европе и США.

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