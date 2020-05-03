«Будут сниматься поэтапно»: в Минздраве не исключили возможности сохранения части ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко допустил, что часть ограничительных мер сохранится до появления вакцины. Он также предупредил, что без формирования популяционного иммунитета возможна вторая волна заболеваемости. В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что режим ограничений из-за коронавируса в России может быть продлён, если россияне будут нарушать режим самоизоляции в майские праздники. Наряду с этим руководитель больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об особенностях распространения COVID-19 в стране, отметив, что среди россиян маловероятно течение болезни по «итальянскому сценарию».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила продление действующих в РФ ограничений до июня, если россияне будут нарушать режим самоизоляции во время майских праздников.

«Если мы сегодня начнём нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — сказала Попова в эфире «России-1».

Попова отметила, что очень важно «пересидеть» праздничные дни и ничего не нарушать. «Это очень непростое испытание нужно выдержать», — подчеркнула она.

Вместе с тем глава Минздрава Михаил Мурашко предположил, что часть ограничительных мер в РФ будет сохраняться до появления вакцины.

«Ограничительные мероприятия — они тоже должны будут сниматься поэтапно, но часть из них должна будет сохраняться до появления медикаментозных мер профилактики распространения», — сказал министр в эфире «России-1».

Он также не исключил, что может произойти вторая волна заболеваемости, если не будет сформирован популяционный иммунитет.

«Да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус всё равно циркулировать определенное время будет», — полагает Мурашко.

Министр отдельно упомянул пациентов, которые занимаются самолечением коронавирусной инфекции. По его словам, среди таких людей чаще всего встречаются тяжёлое течение болезни.

«В случае же, когда пациент самостоятельно лечится, ждёт, ну, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии», — сказал он.

Согласно последним данным, общее число подтверждённых случаев COVID-19 в 85 российских регионах достигло 134 687. За минувшие сутки в России выявлено 10 633 новых случая заболевания COVID-19. За предшествующие этому сутки в РФ обнаружили 9623 новых заболевших, за день до этого — 7933.

От осложнений, возникших на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, с начала эпидемии в России скончались 1280 человек (0,99%). Из них 58 умерли за последние сутки. Вместе с тем 16 639 человек (12,4%) выздоровели. За последние 24 часа этот показатель вырос на 1626 человек.

Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов связал темпы прироста подтверждённых случаев COVID-19 с увеличением количества ПЦР-тестов.

Вместе с тем Бойцов отметил, что «идёт развитие эпидемического процесса в регионах». Он не исключил связь этого обстоятельства «с недостаточной дисциплинированностью граждан».

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жёстче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — заявил Бойцов.

Руководитель инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал об особенностях распространения COVID-19 в России, а также оценил вероятность заболеваемости россиян по «итальянскому сценарию».

Напомним, в марте Италия была второй страной по количеству заболевших коронавирусом в мире после Китая. Среди итальянцев также высок показатели смертности. По данным университета Джонса Хопкинса, этот показатель в Италии превышает 13%. В стране насчитывается более 209 тыс. заболевших и свыше 28 тыс. умерших.

Российский врач рассказал, что в Италии наблюдается «выраженное региональное развитие» заболеваемости.

«Абсолютно катастрофическая ситуация с большим количеством больных, ИВЛ и смертей на севере Италии и более мягким течением на юге. Поэтому какой у нас итальянский сценарий? Ну, наверное, нет, хотя мы его очень боимся», — сказал Проценко. Вместе с тем врач рассказал, что большинство стран демонстрируют свои особенности развития COVID-19.

Он отметил, что Москва, будучи «въездным хабом», успела предпринять действия, которые помешали стремительному распространению болезни по стране. В качестве полезных мер Проценко привёл режим самоизоляции, контроль на въезде, провизорные госпитали и наблюдение. По мнению врача, эти шаги на протяжении двух-трёх недель «дали системе время на перестроение».

Проценко добавил, что особенностью протекания инфекции в столице является подверженность тяжелому течению заболевания не только пациентов в возрасте.

«Тяжелое течение с госпитализацией в реанимации не только пожилых пациентов, но и пациентов средней возрастной группы с переводом на искусственную вентиляцию легких, — тоже, наверное, наша особенность», — полагает руководитель больницы в Коммунарке.

Помимо прочего, Проценко рассказал, что классические эпидемии протекают через три волны, напомнив в этой связи повторную вспышку заболевания в Китае. «По какому сценарию потечём мы, пока очень сложно сказать», — заключил он.

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что об окончании эпидемии можно судить только в случае соответствия определённым условиям.

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, ситуация по регионам страны неоднородная, при этом за последнее время «отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции».

«Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев заражения инфекцией снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом её снижения в июне», — предположил Брико.