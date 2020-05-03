Эпидемиолог объяснил, когда можно ждать спада заболеваемости в России

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения, академик РАН Николай Брико рассказал, при каких условиях можно будет сказать, что в России завершилась эпидемия COVID-19.

«О завершении цикла эпидемического процесса можно говорить лишь тогда, когда удельный вес новых заболеваний составляет менее 1%», — сказал он в беседе с «Парламентской газетой».

По его словам, эпидемическая ситуация по регионам страны неоднородная, при этом за последнее время «отмечено некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса инфекции».

«Так, за прошедший месяц темп роста числа новых случаев заражения инфекцией снизился с 27% (2 апреля) до 6,9% (1 мая), то есть практически в четыре раза. Возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующим началом её снижения в июне», — рассказал Брико.

Ранее исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз и предположили, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится 8 августа 2020 года.