Учёные скорректировали прогнозы по коронавирусу в России

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз и предположили, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится 8 августа 2020 года.

Согласно их данным, 99% случаев инфицирования в стране будет выявлено к 3 июня 2020 года.

Ранее сингапурские учёные выступили с предположением, что распространение вируса в России будет прекращено к 20 июля.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.