Учёные скорректировали прогнозы по коронавирусу в России
- Reuters
Согласно их данным, 99% случаев инфицирования в стране будет выявлено к 3 июня 2020 года.
Ранее сингапурские учёные выступили с предположением, что распространение вируса в России будет прекращено к 20 июля.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.
Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.