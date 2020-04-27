Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
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- РИА Новости
По их оценке, ситуация с коронавирусом в России нормализуется к 28 мая на 99%.
При этом они считают, что полностью распространение вируса будет прекращено к 20 июля.
Сингапурские учёные также утверждают, что «поворотный момент» в России произошёл 24 апреля.
В своих прогнозах исследователи используют математическую модель распространения COVID-19, учитывая динамику по восприимчивым к инфекции, заразившимся и выздоровевшим.
Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.