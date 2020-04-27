Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится в июле. Об этом информирует РИА Новости.

По их оценке, ситуация с коронавирусом в России нормализуется к 28 мая на 99%.

При этом они считают, что полностью распространение вируса будет прекращено к 20 июля.

Сингапурские учёные также утверждают, что «поворотный момент» в России произошёл 24 апреля.

В своих прогнозах исследователи используют математическую модель распространения COVID-19, учитывая динамику по восприимчивым к инфекции, заразившимся и выздоровевшим.

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.