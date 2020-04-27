Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России

Короткая ссылка
Исследователи из Сингапурского университета технологий и дизайна прогнозируют, что распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России прекратится в июле. Об этом информирует РИА Новости.
Учёные назвали сроки завершения эпидемии коронавируса в России
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

По их оценке, ситуация с коронавирусом в России нормализуется к 28 мая на 99%.

При этом они считают, что полностью распространение вируса будет прекращено к 20 июля.

Сингапурские учёные также утверждают, что «поворотный момент» в России произошёл 24 апреля.

В своих прогнозах исследователи используют математическую модель распространения COVID-19, учитывая динамику по восприимчивым к инфекции, заразившимся и выздоровевшим. 

Ранее профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН назвал возможные сроки окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить