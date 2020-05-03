Россия будет экспортировать маски только в страны ЕАЭС

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Россия будет экспортировать средства индивидуальной защиты, в том числе медицинские маски, только в страны Евразийского экономического союза, заявили в Минпромторге.
Россия будет экспортировать маски только в страны ЕАЭС
  • © Пресс-служба правительства Тверской области

«В целях устранения барьеров при взаимных поставках средств индивидуальной защиты в союзе (в духе договорённостей лидеров стран ЕАЭС) правительством России было принято решение об отмене национального запрета при сохранении общесоюзного», — сообщили РИА Новости в министерстве.

3 мая правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок.

Запрет был введён в начале марта, он касался масок, некоторых дезинфицирующих и противовирусных средств, защитных респираторов и очков, бахил и ряда других изделий.

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