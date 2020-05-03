Кабмин снял временный запрет на экспорт средств защиты и масок

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Правительство России сняло временный запрет на экспорт средств индивидуальной защиты и масок.
Кабмин снял временный запрет на экспорт средств защиты и масок
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на документ, опубликованный на официальном портале правовой информации.

«Признать утратившими силу постановление правительства России от 2 марта «О введении временного запрета на вывоз отдельных видов продукции из России», постановление правительства России от 2 апреля «О внесении изменений в постановление правительства России от 2 марта», — говорится в тексте.

Соответствующее постановление вступает в силу со дня его подписания.

В начале марта российское правительство ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.

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