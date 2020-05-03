Главный кардиолог Минздрава оценил темпы прироста заболевших COVID-19

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Генеральный директор ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов оценил темпы прироста числа случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Главный кардиолог Минздрава оценил темпы прироста заболевших COVID-19
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«Полагаю, что основная причина роста выявления инфицированных коронавирусом — увеличение количества ПЦР-тестов», — приводит пресс-служба Минздрава ответ Бойцова на просьбу прокомментировать рост заболеваемости за последние два дня.

Также, по его словам, «идёт развитие эпидемического процесса в регионах».

Он отметил, что «нельзя исключить и следствие недостаточной дисциплинированности граждан».

«С моей точки зрения, карантинные меры должны быть гораздо жёстче, а степень ответственности за нарушение требований — выше», — заявил Бойцов.

При этом он сообщил, что если говорить «о более точной оценке эпидемической ситуации, то важнее ориентироваться на количество госпитализируемых в сутки».

«Насколько мне известно, в Москве их количество меняется незначительно», — добавил он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687

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