Глава Роспотребнадзора выделила критерии для начала снятия ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Первый критерий, по которому мы можем понять, что нам можно выходить из режима ограничений, — это, конечно же, снижающиеся темпы прироста. Также это наличие свободных коек, наличие возможностей и количество проводимых тестов на выявление коронавируса у людей», — отметила она в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам Поповой, можно выделить ещё ряд дополнительных критериев, среди которых уровень летальности и показатель иммунной прослойки.

«Может быть, ещё какие-то критерии будут, мы посмотрим чуть позже... Когда они будут соответствовать позитивным данным и эпидемическим процессам, мы сможем говорить о том, что может быть начато ослабление различных ограничений», — уточнила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова сообщила, что первым этапом на пути снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в России станет разрешение прогулок по два-три человека и возможность заниматься спортом на улице.

Член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев в беседе с газетой «Известия» выразил мнение, что ослабление карантинных мероприятий из-за коронавируса в России будет очень осторожным, а на полное завершение пандемии может потребоваться много месяцев.