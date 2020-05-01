Попова назвала первый этап в рамках послабления режима самоизоляции

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RT
Первым этапом на пути снятия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции в России станет разрешение прогулок по два-три человека и возможность заниматься спортом на улице, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова назвала первый этап в рамках послабления режима самоизоляции
  • РИА Новости
  • © Мария Девахина

«Послабления начнутся с небольших прогулок по два-три человека, с утренних пробежек, которые будут разрешены, занятий физкультурой и спортом на улице, прогулок с детьми, но, конечно, в ограниченном количестве людей с соблюдением социальной дистанции», — сказала она в интервью ТАСС.

Ранее руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что Россия в последние недели практически вышла на плато по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Попова при этом отметила высокую точность статистики по заболеваемости COVID-19 в России.

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