Попова оценила точность статистики по заболеваемости COVID-19 в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в беседе с сайтом стопкоронавирус.рф оценила точность статистики по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Попова оценила точность статистики по заболеваемости COVID-19 в России
  • РИА Новости

«Статистика абсолютно точная, здесь сомнений быть не может, потому что она собирается со всей страны и учёт у нас полицевой — нельзя потерять ни одного человека», — подчеркнула Попова.

Она пояснила, что при первом же подозрительном тесте начинаются противоэпидемические мероприятия для ограничения очага, по её словам, «подтверждается ли этот тест — вопрос второй, но мероприятия начинаются немедленно».

Говоря о создании вакцин от COVID-19 в России, Попова отметила, что «есть шесть вакцин «Вектора», ещё три вакцины других разработчиков».

«Мы надеемся выйти на испытания максимально быстро. Сегодня есть возможность этот процесс ускорить — по поручению президента России вносятся изменения в нормативную базу», — заявила она.

При этом она отметила, что, «очевидно, что раньше середины лета видимых результатов никто получить не сможет».

Ранее Попова заявила, что за два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости COVID-19.

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