Попова заявила о снижении темпа прироста больных COVID-19
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- РИА Новости
«Мы находились в состоянии этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней... Две инкубации — это минимум, который должен быть. И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста (заболеваемости COVID-19)», — приводит РИА Новости слова Поповой.
Она отметила, что если вначале темп прироста был до 23—30%, то сейчас он 7—8%.
По её словам, все ограничения в связи с распространением коронавируса позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в России.
Попова добавила, что из заражённых коронавирусом в России 5% — это дети, 80% — люди трудоспособного возраста, 15% — люди старше 65 лет.
Ранее Попова заявила, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.