Попова заявила о снижении темпа прироста больных COVID-19

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» заявила, что за два инкубационных периода во время самоизоляции в России значительно снизился темп прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.
Попова заявила о снижении темпа прироста больных COVID-19
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

«Мы находились в состоянии этого разобщения в течение двух инкубационных периодов. Напомню, что для этого вируса инкубационный период составляет 14 дней... Две инкубации — это минимум, который должен быть. И мы за эти две инкубации значительно снизили темп прироста (заболеваемости COVID-19)», — приводит РИА Новости слова Поповой.

Она отметила, что если вначале темп прироста был до 23—30%, то сейчас он 7—8%.

По её словам, все ограничения в связи с распространением коронавируса позволили сохранить жизнь и здоровье старшего поколения в России.

Попова добавила, что из заражённых коронавирусом в России 5% — это дети, 80% — люди трудоспособного возраста, 15% — люди старше 65 лет.

Ранее Попова заявила, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить