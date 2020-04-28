Попова рассказала об уровне летальности от коронавируса в России
- © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
- РИА Новости
Об этом она заявила на совещании по вопросам противодействия коронавирусу под руководством президента России Владимира Путина.
«Уровень летальности в Российской Федерации — один из самых низких в мире, он не превышает 1%», — сказала Попова.
По её словам, внедрённые в России ограничительные меры позволили сдержать распространение коронавируса, выиграть время, не допустить взрывного роста заболеваемости.
Она отметила, что за месяц темп прироста инфицированных коронавирусом в России снизился в 3,5 раза.
Ранее Путин объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.
Также он поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.