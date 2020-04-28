Попова рассказала об уровне летальности от коронавируса в России

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России наблюдается один из самых низких в мире уровней смертности от коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова рассказала об уровне летальности от коронавируса в России
  • © Пресс-служба мэра и правительства Москвы
  • РИА Новости

Об этом она заявила на совещании по вопросам противодействия коронавирусу под руководством президента России Владимира Путина.

«Уровень летальности в Российской Федерации — один из самых низких в мире, он не превышает 1%», — сказала Попова.

По её словам, внедрённые в России ограничительные меры позволили сдержать распространение коронавируса, выиграть время, не допустить взрывного роста заболеваемости.

Она отметила, что за месяц темп прироста инфицированных коронавирусом в России снизился в 3,5 раза.

Ранее Путин объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.

Также он поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить