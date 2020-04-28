Путин поручил подготовить рекомендации по выходу из режима ограничений

Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений по коронавирусу.

«Поручаю правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой Госсовета в течение недели, то есть к 5 мая, подготовить рекомендации, а именно критерии, параметры последовательных шагов поэтапного выхода начиная с 12 мая из режима ограничений», — сказал глава государства.

Он отметил, что это должно быть сделано с учётом текущей эпидемиологической ситуации и прогноза.

По его словам, такие рекомендации субъекты Федерации должны получить заранее, чтобы у них было время на подготовку своих действий.

Ранее Путин объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая.