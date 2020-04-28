Путин объявил о продлении нерабочих дней

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Российский лидер Владимир Путин, выступая в ходе совещания по ситуации с распространением коронавируса, заявил, что 6—8 мая в стране будут нерабочими. Таким образом, период нерабочих дней продлится до 11 мая.
Путин объявил о продлении нерабочих дней
  • © Алексей Дружинин
  • РИА Новости

«Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни — 6, 7, 8 мая. Мы знаем, что и в обычной-то ситуации многие бы не работали, брали отгулы, отпуска. А сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти три дня нерабочими с сохранением заработной платы. Таким образом, с учётом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно», — сказал глава государства.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала справедливым мнение о необходимости продления режима самоизоляции до 12 мая. При этом она допустила, что меры можно будет изменять после этого срока.

В начале апреля Путин выступил с обращением к гражданам, во время которого объявил, что в стране продлевается режим нерабочих дней из-за коронавируса до 30 апреля.

Согласно информации на 28 апреля, в России выявлено 93 558 случаев заражения COVID-19, 8456 человек выздоровели, 867 — умерли. 

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