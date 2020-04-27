Роспотребнадзор допустил изменение режима самоизоляции после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила, что режим самоизоляции, введённый в связи с распространением коронавирусной инфекции, можно будет изменить после 12 мая.

В эфире телеканала «Россия 24» Попова в ответ на просьбу прокомментировать мнение, что режим самоизоляции нужно продлевать до 12 мая, назвала такое предложение справедливым, отметив, что режим разобщения длится два инкубационных периода (28—30 дней), но необходим ещё один, чтобы «закрепить» результат, понять, что дальше можно «двигаться в сторону изменения режима».

Она также ответила на уточняющий вопрос, возможно ли продолжение действия ограничительных мер и после 12 мая.

«Понимая, чего мы достигли за прошедшие два инкубационных периода, абсолютно чёткое понимание, подтверждённое различными и математическими выкладками, и оценками, и состоянием в разных субъектах, а в разных субъектах, вы знаете, ситуация у нас разная, мы видим, что вот ещё инкубация, и всё должно стать таким, чтобы менять режим, если только мы не сорвёмся в праздники», — сказала Попова.

Как отметила глава Роспотребнадзора, в России привыкли встречать первомайские праздники «широко, общаясь».

«Это самый большой риск сегодняшнего дня — выйти из того режима, в котором мы находимся эти четыре недели, и начать активно общаться. Это приведёт к возврату в ту точку, из которой мы вышли», — добавила она.

Ранее в Кремле отмечали, что снятие режима ограничений будет поэтапным.