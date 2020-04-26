В Кремле заявили, что снятие ограничений в России будет поэтапным

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что снятие режима ограничений, введённых из-за распространения коронавируса в стране, будет поэтапным.
В Кремле заявили, что снятие ограничений в России будет поэтапным
  • РИА Новости

«Совершенно очевидно, что выход из этой ситуации будет поэтапный, это вот однозначно можно сказать», — цитирует ТАСС пресс-секретаря главы государства. 

При этом Песков подчеркнул, что «эту этапность ещё предстоит разработать».

Ранее глава российского правительства Михаил Мишустин поручил ряду ведомств до 30 апреля подготовить предложения касательно поэтапного снятия ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.

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