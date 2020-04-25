Кабмин поручил подготовить предложения о поэтапном снятии ограничений

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, введённых из-за ситуации с распространением в стране коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Соответствующие поручения даны Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору, Министерству здравоохранения.

«Подготовить и представить в правительство Российской Федерации согласованные предложения по поэтапной отмене введённых в связи с распространением новой коронавирусной инфекции ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей», — указано в поручении.

Отмечается, что срок исполнения поручений — 30 апреля.

Также Роспотребнадзору поручено «представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения коронавирусной инфекции». Срок исполнения этого поручения указан 27 апреля 2020 года.

Ранее правительство утвердило список перепрофилируемых из-за коронавируса медорганизаций.