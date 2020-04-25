Кабмин утвердил список перепрофилируемых из-за COVID-19 медорганизаций
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Отмечается, что речь идёт о медучреждениях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, а также о частных клиниках. Их мощности намерены задействовать для оказания качественной и своевременной помощи гражданам.
Уточняется, что всего предусмотрено перепрофилирование медицинских учреждений в 28 регионах. Благодаря этому количество коек для больных COVID-19 и пациентов с подозрением на неё вырастет на 4981.
Ранее сообщалось, что почти 5,5 тыс. мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.