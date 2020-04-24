В Петербурге для пациентов с коронавирусом развернут около 5500 мест

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Почти 5500 мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

«В Петербурге до 28 апреля будут развёрнуты 5483 койки для лечения коронавирусной инфекции средней и тяжёлой степени в 14 учреждениях здравоохранения», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что с учётом возможного негативного сценария в качестве резерва разворачиваются 1950 коек в трёх учреждениях города.

6 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что эпидемиологическая обстановка в городе ежедневно ухудшается.

По его словам, Петербург по темпам распространения коронавирусной инфекции отстаёт от Москвы на три недели.

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