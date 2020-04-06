Беглов сравнил темп распространения коронавируса в Петербурге и Москве

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Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге ежедневно ухудшается, по темпам распространения коронавирусной инфекции город отстаёт от Москвы на три недели. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.
Беглов сравнил темп распространения коронавируса в Петербурге и Москве
  • РИА Новости

«Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днём», — приводит его слова на совещании с членами городского правительства РИА Новости.

Беглов подчеркнул, что у властей ещё есть время принять необходимые меры и подготовить  больницы к приёму больных коронавирусной инфекцией.

«У нас положение — мы чуть-чуть отстаём от Москвы, буквально на три недели, поэтому надо жёстче работать», — отметил он.

Губернатор поручил в течение десяти дней создать дополнительно 5411 мест в больницах, а до конца месяца — 12 тыс. коек.

Кроме того, он призвал управляющие компании по спискам контролировать соблюдение режима домашней самоизоляции жителями города.

По данным на 6 апреля, общее число заразившихся в Петербурге составляет 226 человек, три заболевших скончались.

В России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, 4484 из них — в Москве.

Директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков в беседе с сайтом «Аргументы и факты» дал рекомендации по ситуации с коронавирусом.

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