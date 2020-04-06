Беглов сравнил темп распространения коронавируса в Петербурге и Москве
- РИА Новости
«Обстановка непростая, она у нас ухудшается с каждым днём», — приводит его слова на совещании с членами городского правительства РИА Новости.
Беглов подчеркнул, что у властей ещё есть время принять необходимые меры и подготовить больницы к приёму больных коронавирусной инфекцией.
«У нас положение — мы чуть-чуть отстаём от Москвы, буквально на три недели, поэтому надо жёстче работать», — отметил он.
Губернатор поручил в течение десяти дней создать дополнительно 5411 мест в больницах, а до конца месяца — 12 тыс. коек.
Кроме того, он призвал управляющие компании по спискам контролировать соблюдение режима домашней самоизоляции жителями города.
По данным на 6 апреля, общее число заразившихся в Петербурге составляет 226 человек, три заболевших скончались.
В России зафиксировано 6343 случая заражения коронавирусом, 4484 из них — в Москве.
Директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков в беседе с сайтом «Аргументы и факты» дал рекомендации по ситуации с коронавирусом.