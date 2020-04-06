За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 954», — говорится в заявлении.
Уточняется, что всего к настоящему моменту в России 47 человек умерли из-за коронавируса. Вылечиться удалось 406 пациентам.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.