За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 954», — говорится в заявлении. Уточняется, что всего к настоящему моменту в России 47 человек умерли из-за коронавируса. Вылечиться удалось 406 пациентам. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.