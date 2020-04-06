За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом

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RT
За сутки в России выявлено 954 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 6343. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
За сутки в России выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом
  • РИА Новости

«За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 954», — говорится в заявлении.

Уточняется, что всего к настоящему моменту в России 47 человек умерли из-за коронавируса. Вылечиться удалось 406 пациентам.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала в беседе с НСН о правильном питании в условиях самоизоляции.

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