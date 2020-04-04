Попова оценила соблюдение россиянами правил самоизоляции

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значимое число россиян не нарушают правил самоизоляции, которые были приняты из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова оценила соблюдение россиянами правил самоизоляции
  • Reuters

«Сегодня значимое количество россиян, в удельном весе, приняли это решение и не нарушают установленные правила ни в одном субъекте Российской Федерации. Хотя, конечно, есть и определённая доля других, которые составляют риск для населения», — отметила Попова.

Ранее Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в России развивается по оптимистичному сценарию.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.

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