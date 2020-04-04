Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России

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Главный санитарный врач России Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России развивается по оптимистичному сценарию.
Попова оценила ситуацию с распространением коронавируса в России
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«У нас сегодня рассчитано несколько сценариев: и самый благоприятный — оптимистичный, и самый неблагоприятный», — приводит РИА Новости её слова.

Она отметила, что «сегодня Россия идёт по оптимистичному сценарию, потому что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры».

По её словам, за это время в России успели подготовиться к встрече инфекции.

4 апреля стало известно, что за сутки в России выявлены 582 случая коронавирусной инфекции COVID-19, общее число заболевших в стране достигло 4731.

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