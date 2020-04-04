За сутки в России выявлены 582 новых случая заражения коронавирусом
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- РИА Новости
Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
«За последние сутки в России подтверждено 582 новых случая коронавируса», — говорится в заявлении.
1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий правительство полномочиями вводить в стране режимы повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Он также отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России усложняется.
Политолог Армен Гаспарян прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» принимаемые в России меры по борьбе с коронавирусом.