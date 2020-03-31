Диетолог рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции

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Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции.
Диетолог рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Когда человек находится на небольшой площади, в режиме самоизоляции, он не ходит на большие расстояния, и его активность снижается», — заявила она в беседе с НСН.

Таким образом, отметила эксперт, нужно снизить количество энергии в составе потребляемой пищи по сравнению с привычным рационом в рабочее время.

По словам Королёвой, не стоит забывать и о физических нагрузках.

«Самое главное — не сидеть на месте», — считает она.

Что касается питания, то оно должно быть разнообразным. Как отметила эксперт, источниками белка могут служить рыба, птица и раз или два в неделю — мясо.

«Не стоит забывать про овощи и салатную зелень», — добавила она.

Ранее врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.

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