Диетолог рассказала о правильном питании в условиях самоизоляции
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- РИА Новости
«Когда человек находится на небольшой площади, в режиме самоизоляции, он не ходит на большие расстояния, и его активность снижается», — заявила она в беседе с НСН.
Таким образом, отметила эксперт, нужно снизить количество энергии в составе потребляемой пищи по сравнению с привычным рационом в рабочее время.
По словам Королёвой, не стоит забывать и о физических нагрузках.
«Самое главное — не сидеть на месте», — считает она.
Что касается питания, то оно должно быть разнообразным. Как отметила эксперт, источниками белка могут служить рыба, птица и раз или два в неделю — мясо.
«Не стоит забывать про овощи и салатную зелень», — добавила она.
Ранее врач-диетолог, член Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала в беседе с газетой «Известия», как правильно питаться в условиях самоизоляции.