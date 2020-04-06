Директор НИИ имени Склифосовского дал рекомендации по ситуации с коронавирусом

Директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков дал рекомендации по ситуации с коронавирусом.

«Главное — не болеть. Не выходить из дома, как призывают нас власти, и не разносить инфекцию. Это самое важное, что сейчас могут сделать люди», — заявил он в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По его словам, поддерживать себя можно по-разному, но главное — не относиться к домашнему режиму упаднически.

Как отметил Петриков, сейчас много средств связи, возможностей связаться с коллегами, друзьями, родственниками.

«Да и вообще, это редкая возможность побыть с семьёй: чаще видеть детей, жён, мужей», — добавил он.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» со ссылкой на оперативный штаб сообщала, что первый случай инфицирования COVID-19 зафиксирован в Карелии.