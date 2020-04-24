В Подмосковье для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные места

Глава Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о количестве инфекционных коек, которые планируется развернуть в регионе до конца апреля для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19.

«До конца апреля в Подмосковье будет готово порядка 8 тыс. инфекционных коек (для пациентов с коронавирусом. — RT) плюс 5 тыс. дополнительно», — говорится в его Telegram-канале.

Также Воробьёв отметил, что в Московской области создан запас лекарств, рекомендованных Минздравом России для лечения инфекции.

Ранее сообщалось, что почти 5,5 тыс. мест для пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19 развернут в Санкт-Петербурге до 28 апреля.