Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова поддерживает предложение продлить до 12 мая режим ограничений, введённый в России из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Попова поддержала предложение продлить ограничения из-за коронавируса
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Журналист попросил Попову прокомментировать предложения продлить режим самоизоляции как минимум до 12 мая.

«Я считаю, что это абсолютно справедливые предложения. Мы общаемся с учёными, и они говорят ровно то же», — заявила она.

Как отметила Попова, режим разобщения длится два инкубационных периода — 28—30 дней, и необходим ещё один, чтобы «закрепить» результат, понять, что дальше можно «двигаться в сторону изменения режима».

«Возможно. Если мы чётко будем исполнять в течение трёх инкубационных периодов все необходимые правила», — сказала Попова.

Ранее российский премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство в ближайшее время собирается доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения мер, введённых из-за COVID-19.

Как отмечали в Кремле, снятие режима ограничений будет поэтапным.

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