Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу

Правительство России в ближайшее время намерено доложить президенту Владимиру Путину о возможных вариантах изменения ограничительных мер, введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

«В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации», — цитирует ТАСС Мишустина.

По его словам, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова провели обстоятельную встречу с ведущими медицинскими специалистами и учёными, в ходе которой была обсуждена эпидемиологическая ситуация в стране.

Он поручил Голиковой и Поповой обобщить все высказанные предложения и на их основе выработать «концепцию и методические рекомендации в зависимости от ситуации в каждом регионе».

Ранее Мишустин поручил ряду профильных ведомств подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.