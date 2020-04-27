Кабмин доложит Путину о вариантах изменения мер по коронавирусу
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- РИА Новости
Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
«В ближайшее время нам надо будет доложить президенту о возможных вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации», — цитирует ТАСС Мишустина.
По его словам, на прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова провели обстоятельную встречу с ведущими медицинскими специалистами и учёными, в ходе которой была обсуждена эпидемиологическая ситуация в стране.
Он поручил Голиковой и Поповой обобщить все высказанные предложения и на их основе выработать «концепцию и методические рекомендации в зависимости от ситуации в каждом регионе».
Ранее Мишустин поручил ряду профильных ведомств подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.