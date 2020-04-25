Мишустин поручил подготовить рекомендации на майские праздники

Глава правительства России Михаил Мишустин поручил ряду ведомств подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности на майские праздники из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Соответствующее поручение, адресованное Роспотребнадзору, Министерству здравоохранения, Министерству транспорта и МВД, опубликовано на сайте кабмина.

В частности, ведомствам поручено подготовить рекомендации для граждан о необходимости соблюдения мер предосторожности, направленных на снижение распространения коронавируса в период майских праздников, «в том числе с учётом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны».

Также Мишустин поручил Министерству труда и соцзащиты, Минэкономразвития, Роспотребнадзору, Министерству здравоохранения подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей.