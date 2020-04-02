Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля
- РИА Новости
«Пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно», — сказал президент во время обращения к гражданам в связи с ситуацией вокруг коронавируса.
По его словам, за работниками сохраняется заработная плата.
«С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — подчеркнул глава государства.
Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта.
Тогда Путин предложил ряд мер для предотвращения распространения коронавируса.
В частности, неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года была объявлена нерабочей.