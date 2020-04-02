Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля

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Президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней в стране до 30 апреля включительно с сохранением зарплаты.
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля
  • РИА Новости

«Пик эпидемии в мире ещё не пройден, в том числе в нашей стране. В связи с этим мною принято решение продлить режим нерабочих дней до конца месяца, то есть по 30 апреля включительно», — сказал президент во время обращения к гражданам в связи с ситуацией вокруг коронавируса.

По его словам, за работниками сохраняется заработная плата.

«С учётом развития ситуации будем принимать дополнительные решения. Если обстановка позволит, скорректируем объявленный период вынужденных нерабочих дней в сторону его сокращения», — подчеркнул глава государства.

Первое обращение президента России к гражданам в связи с распространением коронавирусной инфекции состоялось 25 марта.

Тогда Путин предложил ряд мер для предотвращения распространения коронавируса.

В частности, неделя с 30 марта по 5 апреля 2020 года была объявлена нерабочей.

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