Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнём нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — цитирует vesti.ru Попову.

Но, как заявила глава Роспотребнадзора, в настоящий момент «это только надежда».

Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687.