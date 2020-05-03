Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявила, что «ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации».
Попова оценила возможность снятия ряда ограничений после 12 мая
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

«Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнём нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнём нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят», — цитирует vesti.ru Попову.

Но, как заявила глава Роспотребнадзора, в настоящий момент «это только надежда».

Ранее Попова выделила три основных критерия, от которых зависит начало этапа снятия ограничений в стране, введённых из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

За сутки в России зафиксировано 10 633 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 85 регионах. Общее число заражённых коронавирусом в России выросло до 134 687

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