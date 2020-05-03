У пациентов и работников психбольницы в Петербурге выявили коронавирус

В Санкт-Петербурге коронавирус выявили у 28 пациентов и 16 сотрудников психиатрической больницы имени Кащенко. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Больница городская, но расположена в посёлке Никольское Гатчинского района Ленинградской области. В самое ближайшее время заболевшие пациенты этой специализированной клиники будут переведены в отдельный корпус Городской психиатрической больницы №3 имени И.И. Скворцова-Степанова», — говорится в его сообщении в соцсети «ВКонтакте».

Специальная комиссия расследует, как произошло заражение в больнице, отметил он.

«Это ещё один повод напомнить о важности сокращения контактов», — напомнил губернатор.

3 мая в Санкт-Петербурге число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 5 тыс.