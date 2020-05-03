Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 5 тысяч
В Санкт-Петербурге число заразившихся коронавирусной инфекцией людей превысило 5 тыс., за последние сутки выявлено ещё 295 человек.
- © Илья Питалев
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ситуации с COVID-19.
Общее число выявленных случаев составляет 5029. Днём ранее этот показатель составлял 4734.
По данным на 3 мая, в России зафиксировано 134 687 случаев коронавируса.
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