Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 5 тысяч

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В Санкт-Петербурге число заразившихся коронавирусной инфекцией людей превысило 5 тыс., за последние сутки выявлено ещё 295 человек.
Число случаев заражения коронавирусом в Петербурге превысило 5 тысяч
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

Общее число выявленных случаев составляет 5029. Днём ранее этот показатель составлял 4734.

По данным на 3 мая, в России зафиксировано 134 687 случаев коронавируса.

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