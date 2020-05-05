Изоляция и контроль: китайские учёные назвали способы эффективной борьбы с распространением коронавируса

Ключевую роль в борьбе с пандемией коронавируса играет жёсткое вмешательство государства на ранних стадиях распространения инфекции. К такому выводу пришли учёные из КНР, сравнив эпидемиологическую ситуацию в Италии и в китайской провинции Хунань. Эти два региона имеют примерно одинаковую численность населения, однако количество выявленных случаев COVID-19 в них сильно отличается: свыше 210 тыс. в Италии и всего чуть более 1 тыс. в Хунани. По мнению исследователей, Пекин добился таких результатов благодаря быстрым действиям властей и строгим карантинным мерам, в то время как Рим не смог своевременно оценить угрозу и оперативно отреагировать на неё.

Жёсткое и своевременное вмешательство со стороны государства является ключевым фактором в борьбе с распространением коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого учёными из Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая, сообщает журнал Frontiers in Medicine.

К такому выводу исследователи пришли, сравнив эпидемиологическую ситуацию в китайской провинции Хунань и в Италии. Для анализа были выбраны именно эти регионы, поскольку в них проживает примерно равное число людей — 60—70 млн. При этом Италия входит в тройку наиболее пострадавших от COVID-19 стран, а в Хунани, несмотря на близость к городу Ухань, который считается источником распространения коронавируса, всего было выявлено чуть более 1 тыс. случаев заболевания.

Для проведения исследования учёные использовали данные, опубликованные американским Университетом Джонса Хопкинса. Их анализ проводился с помощью усовершенствованной математической модели распространения эпидемий SIR. Её оригинальная версия предусматривает три возможных состояния человека: S — восприимчивый, I — заражённый и R — выздоровевший. Китайские специалисты расширили эту модель таким образом, чтобы она учитывала меры, принимаемые властями для предотвращения распространения инфекции.

Согласно полученным подсчётам, в Хунани могли заболеть в общей сложности около 3,3 тыс. человек. В реальности же эта цифра оказалась в три раза меньше. При этом пик заражения был пройден 3 марта. В случае с Италией китайские учёные прогнозировали 182 тыс. заражённых и конец эпидемии 6 августа. Реальные цифры уже превысили данные показатели: на сегодняшний день выявлено более 210 тыс. случаев.

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По мнению исследователей, такая разница обусловлена тем, что в Италии превентивные меры были приняты недостаточно оперативно, в то время как в Хунани решительные действия властей КНР позволили минимизировать число заражений. Основными факторами, позволившими КНР достигнуть таких результатов, учёные назвали ограничение передвижения населения, раннее обнаружение и изоляцию лиц с симптомами коронавирусной инфекции, медицинское наблюдение и температурный скрининг на входе и выходе из различных учреждений.

Стоит отметить, что власти Италии объявили о постепенном ослаблении карантинного режима с 4 мая — на три месяца раньше, чем рекомендует математическая модель китайских учёных. Специалисты Главного госпиталя Народно-освободительной армии Китая не согласны с данным решением.

«Мы считаем, что приступать к смягчению ограничительных мер с 4 мая слишком рано... Может начаться вторая волна заражений. Италия сейчас не на финальном этапе коронавирусной эпидемии», — заявил ведущий автор исследования доктор Цзя Ванпин.

Китайские учёные выступили с критикой ослабления карантинных мер в Италии с 4 мая 2020 года. По их расчётам, это можно сделать только через три месяца

Reuters

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Также учёные подчеркнули, что их исследование не претендует на абсолютную точность. Они уверены, что из-за ограниченного количества тестов число заражённых в Италии и других странах превышает официальные данные, а так называемые суперраспространители могут создать дополнительные очаги заражения и изменить статистику не в лучшую сторону. Несмотря на это, исследователи уверены в правильной оценке опасности заражения и просят прислушаться к их советам.