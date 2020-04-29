Осторожный выход: как в ряде стран приступают к ослаблению карантинных мер из-за COVID-19

Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 приблизилось к 3 млн человек, отмечают в ВОЗ. Лидером по этому показателю остаются США, в которых на данный момент более 1 млн инфицированных. Тем не менее Дональд Трамп призвал губернаторов штатов начать постепенное снятие ограничительных мер, принятых из-за коронавируса. В некоторых регионах будут открыты спортзалы, парикмахерские и даже рестораны. Свои планы по выходу из карантина представили лидеры Испании, Италии и Франции, где пик эпидемии уже пройден. В то же время в Великобритании призвали не торопиться с ослаблением мер предосторожности, так как риск второй волны пандемии всё ещё достаточно велик.

Общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире достигло 2 млн 995 тыс. человек, как сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Лидером по числу заболевших в мире остаются Соединённые Штаты. Число заражений в стране превысило 1 млн человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса.

«Единственная причина, по которой в США зафиксирован миллион случаев заболевания коронавирусом, кроется в том, что у нас лучшая в мире система тестирования. Другие страны значительно отстают от нас в тестировании, а потому и случаев заражения у них насчитывается гораздо меньше!» — написал американский президент Дональд Трамп в своём Twitter.

Несмотря на рекордные показатели страны и по числу заражённых, и по числу жертв, уже в середине апреля Трамп заявил, что США прошли пик эпидемии. В конце апреля глава Белого дома порекомендовал губернаторам штатов начинать постепенную отмену санитарных ограничительных мер, но «безопасным образом».

Госпитализация больного коронавирусом в Нью-Йорке.

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Губернатор штата Вайоминг Марк Гордон уже заявил, что 1 мая в регионе откроются спортзалы, парикмахерские и маникюрные салоны. При этом в одном помещении должны находиться не более десяти человек, а персоналу необходимо использовать защитные средства. Послабления карантина были введены также в штатах Теннеси, Колорадо, Миннесота, Флорида, Техас, Южная Каролина, Миссисипи, Айова, Аляска и Джорджия.

Одновременно с этим в штатах с высоким уровнем заражения санитарные ограничения были продлены. В Нью-Йорке — до 15 мая, в Висконсине — до 26 мая.

Напряжённой остаётся также ситуация на борту американских боевых кораблей. По данным ВМС США, на эсминце Kidd инфицированы 64 члена экипажа, а на авианосце Theodore Roosevelt заражены 955 человек.

«С осторожностью и решительностью»

В Европе в большинстве стран отмечается постепенный спад эпидемии. В Испании, где пик был пройден в конце марта, правительство заявило о постепенном введении плана деэскалации ограничительных мер.

Премьер-министр Испании Педро Санчес пояснил, что послабление карантина будет проходить в четыре этапа, каждый из которых будет длиться не менее двух недель. При этом сам процесс, по его словам, будет «постепенным, асимметричным (отличаться в разных регионах. — RT) и скоординированным». Если всё пойдёт по плану, Санчес ожидает, что страна вернётся к нормальной жизни к концу июня.

В Италии, где зарегистрировано максимальное число жертв COVID-19 в Европе, также в течение нескольких недель наблюдается снижение прироста новых заразившихся. По данным Департамента гражданской защиты страны, число пациентов в отделениях интенсивной терапии впервые за 40 дней опустилось ниже 2 тыс.

На этом фоне с 4 мая планируется начать снимать карантинные ограничения. Как пояснил премьер-министр страны Джузеппе Конте, будут возобновлены производство и работы на стройплощадках, а также оптовая торговля. К 18 мая планируется открытие магазинов розничной торговли и музеев. И наконец 1 июня в Италии должны открыться салоны красоты, парикмахерские, а также бары и рестораны. При этом на всех этапах необходимо будет обеспечивать меры безопасности, такие как соблюдение социальной дистанции не менее 1 м и ношение масок.

Северный вокзал в Париже, 27 апреля 2020 года.

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Французский премьер-министр Эдуард Филипп заявил, что «необходимо с осторожностью, но и с решительностью выводить страну из режима самоизоляции», подчеркнув, что существует серьёзный риск возникновения второй волны эпидемии. В этой стране пик был пройден в середине апреля.

Филипп сообщил, что с 11 мая будут вводиться постепенные послабления режима карантина. Для выхода на улицу уже не надо будет оформлять специальные пропуска, не считая поездок на расстояние свыше 100 км от места проживания. Филипп также отметил, что в общественных местах можно будет собираться компаниями не больше десяти человек, а проведение массовых спортивных, профессиональных и культурных мероприятий откладывается до сентября.

Продолжает постепенно снимать ограничения и Китай. 29 апреля заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй заявил, что в полночь 30 апреля в китайской столице наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации будет понижен с «I» до «II» . Теперь возвращающимся из командировок китайцам из регионов страны с низким уровнем заражения не надо будет соблюдать 14-дневный карантин. Но эта мера сохранена для приезжающих из-за рубежа.

В связи с тем, что в течение недели в Южной Корее ежедневный прирост заражённых не превышает десяти человек, власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. С некоторыми ограничениями разрешены спортивные, развлекательные и религиозные мероприятия, открыты парки и места отдыха на природе.

В то же время в Великобритании всё ещё сохраняется высокий ежедневный прирост количества заразившихся (около 4 тыс.) и погибших (более 500). Страна обогнала Германию по числу инфицированных COVID-19. По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заражённых в стране превысило 162 тыс.

Премьер-министр страны Борис Джонсон, который сам несколько дней провёл в палате интенсивной терапии из-за заражения коронавирусом, заявил, что пока рано снимать ограничения в Великобритании. Кроме того, он предупредил, что преждевременные меры могут только навредить, так как сохраняется риск второй волны пандемии.

В Германии, где первые послабления карантина были введены 20 апреля, тем не менее призывают не спешить со снятием ограничений на передвижение между странами.