Комментатор Орлов сравнил количество смертей от коронавируса в России и США

Спортивный комментатор Геннадий Орлов сравнил количество смертей от коронавирусной инфекции COVID-19 в России и США.

«Всё-таки Россия находится в лучшем положении. Мы несём не такие большие потери, как американцы, а также англичане, испанцы, итальянцы. У нас есть какая-то прививка, о которой говорят все, — от туберкулёза. Видимо, она нас оберегает», — сказал Орлов в эфире радио «Зенит».

По состоянию на 28 апреля число заболевших коронавирусом превысило 1 млн, а скончались 56 тыс. В России зафиксировано более 93 тыс. случаев заражения, а смертей — 867.

Ранее Руслан Нигматуллин выступил за возобновление матчей РПЛ при пустых трибунах.