Нигматуллин выступил за возобновление матчей РПЛ при пустых трибунах

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался против досрочного завершения чемпионата страны по футболу, как это уже сделали в некоторых странах Европы, в частности в Нидерландах и Франции.

По его словам, единственно приемлемым вариантом является возобновление розыгрыша РПЛ без зрителей.

«Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство», — приводит слова Нигматуллина «КП».

Экс-спортсмен считает, что необходимо определить участников еврокубков. Как подчеркнул Нигматуллин, играя раз в три дня, можно провести восемь оставшихся матчей в короткий срок.

Ранее сообщалось, что у легионера ЦСКА Магнуссона родился первенец.