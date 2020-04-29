Нигматуллин выступил за возобновление матчей РПЛ при пустых трибунах
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По его словам, единственно приемлемым вариантом является возобновление розыгрыша РПЛ без зрителей.
«Досрочное окончание чемпионата возможно, если на государственном уровне не разрешат массовые мероприятия. Это будет крахом чемпионата и большим разочарованием для команд, которые боролись за чемпионство», — приводит слова Нигматуллина «КП».
Экс-спортсмен считает, что необходимо определить участников еврокубков. Как подчеркнул Нигматуллин, играя раз в три дня, можно провести восемь оставшихся матчей в короткий срок.
Ранее сообщалось, что у легионера ЦСКА Магнуссона родился первенец.