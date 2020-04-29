Новые случаи в 82 регионах: число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 100 тысячам

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 5841 в 82 регионах. С начала пандемии в стране зарегистрировано 99 399 случаев заражения COVID-19. Регионом с наибольшим количеством заболевших остаётся Москва — в столице насчитывается 50 646 случаев инфицирования. Из-за угрозы заражения Роспотребнадзор призвал россиян на майские праздники воздержаться от пикников и визитов к родственникам.

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в России за последние сутки выросло на 5841 в 82 регионах, из них 2220 — в Москве.

Помимо столицы, наибольший прирост отмечен в Московской области — 686 новых инфицированных, а также в Санкт-Петербурге — 290 человек.

Таким образом, с начала пандемии общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 99 399. Выздоровели и были выписаны 10 286 пациентов, скончались 972 человека.

Регионом с наибольшим числом инфицированных остаётся Москва. В столице насчитывается 50 646 случаев заражения.

Все регионы России продолжают принимать меры по борьбе с распространением COVID-19. Так, в Приморье все жители в обязательном порядке должны будут носить маски в общественных местах. В регионе общее число инфицированных COVID-19 достигло 367, три человека скончались.

«С 30 апреля на территории Приморья вводится всеобщий масочный режим с обязательным ношением средств индивидуальной защиты. Решение регионального оперштаба озвучил губернатор края Олег Кожемяко сегодня, 29 апреля», — приводит РИА Новости заявление регионального правительства.

Помимо этого, все пассажиры, прибывающие в Приморье авиа- и железнодорожным транспортом, должны будут соблюдать 14-дневную изоляцию. В крупных городах региона запустят систему контроля режима самоизоляции с помощью видеокамер.

Кроме того, стало известно, что в Приморье с коронавирусом будут бороться врачи-добровольцы.

«14 сотрудников Владивостокского клинико-диагностического центра написали заявление на работу с коронавирусными пациентами», — сообщили в правительстве региона, уточнив, что они приступили к обязанностям в инфекционном госпитале больницы №4 Владивостока.

О введении строгого масочного режима также объявил временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

«Жители региона должны находиться в общественных местах, в общественном транспорте и магазинах только в масках», — говорится в сообщении.

Накануне власти Новгородской области ввели ввели обязательное анкетирование для прибывших из других регионов. С 10 апреля в области также действует обязательная самоизоляция продолжительностью две недели для всех граждан, въезжающих в регион.

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Тем временем около 1200 военнослужащих подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты Южного военного округа приняли участие в мероприятиях по дезинфекции объектов на юге России.

Командующий войсками ЮВО Александр Дворников добавил, что работа по дезинфекции продолжается в разных регионах юга России и на российских базах за рубежом.

В свою очередь, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам отказаться от пикников на майских праздниках из-за угрозы заражения коронавирусом.

«Воздержаться от посещения родственников, друзей, не принимать их в собственном доме. Отказаться от тесного общения в компании, прогулок и пикников на природе», — призвали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что передвигаться на майских праздниках лучше на личном автомобиле или такси. При поездках на общественном транспорте рекомендуется носить маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Накануне президент России Владимир Путин объявил о продлении периода нерабочих дней в стране до 11 мая (с учётом майских праздников) в связи с тем, что пик заболеваемости СОVID-19 в стране ещё не пройден. Затем власти Москвы и Подмосковья до этой же даты пролонгировали режим повышенной готовности.

«Как только уровень заболеваемости пойдёт на спад, мы сразу же начнём ослаблять действующие ограничения. Но в ближайшие дни их необходимо соблюдать максимально строго. Рассчитываю на вашу поддержку. Только вместе мы сможем победить», — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Согласно новым прогнозам специалистов Сингапурского университета технологий и дизайна, распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в России на 100% прекратится 19 августа.

Ранее специалисты сообщали о возможном окончании эпидемии 20 июля. По их предыдущей оценке, ситуация с коронавирусом в России должна была нормализоваться к 28 мая на 99%.

Также сроки были сдвинуты и по другим странам: по США — к 5 сентября, по Италии — к 30 августа.